Ракета из бочки с карбидом: Эксперименты

Взлетит ли такая бочка?

Блогеры из Креосан застряли в Индии и показали местное народное развлечение: запускать бочки с карбидом.

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Для эксперимента они купили на рынке камешки карбида кальция, который используют газосварщики. Выкопали ямку и заложили туда этот карбид, обильно поливая водой, чтобы выделился взрывоопасный газ ацетилен. Сверху накрыли все это большой бочкой и плотно затрамбовали ее в землю. Теперь нужно немного подождать, чтобы газ ацетилен полностью наполнил бочку, и можно зажигать! Для безопасности они проложили длинный провод и подали искру от электрошокера. И бочка полетела как ракета. Но им этого оказалось мало и они решили добавить туда еще и кислород. Но что-то пошло не так. Смотри в этом видео, что же случилось.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как из плохого инструмента сделать хороший.

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