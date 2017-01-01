Запуск бочки на орбиту при помощи петард: Эксперименты
Как высоко взлетит бочка, подорванная 50 корсарами?
Блогеры из Live Today решили поэкспериментировать и взорвали в 200-литровой бочке 50 петард Корсар.
Также бочку попытались запустить в воздух при помощи газа, карбида и бензина.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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