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Запуск бочки на орбиту при помощи петард: Эксперименты

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Как высоко взлетит бочка, подорванная 50 корсарами?

Блогеры из Live Today решили поэкспериментировать и взорвали в 200-литровой бочке 50 петард Корсар. 

Также бочку попытались запустить в воздух при помощи газа, карбида и бензина.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.

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Теги: видео, эксперименты, петарды
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