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Как из плохого инструмента сделать хороший: Эксперименты

Комментариев: 1
Можно ли в домашних условиях насытить рабочие инструменты углеродом, чтобы они не ломались?

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Как из плохого дешевого инструмента сделать что-то рабочее? Можно подвергнуть металл цементации, его поверхность насытится углеродом и образуется карбид железа, который чрезвычайно твердый. Именно так поступил блогер из Огненное ТВ.

В домашних условиях своими руками можно науглеродить металл. Цементация - это очень доступный метод металлообработки, улучшающий качества изделий. С цементацией любая самоделка станет лучше, даже если она из самой плохой стали.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с аргоновым льдом.

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Теги: эксперименты, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.05.2019, 16:29
Оценка:  0
гость
Пускай этот лоx ими член себе зажмёт.
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