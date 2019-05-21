Как из плохого инструмента сделать хороший: Эксперименты

Можно ли в домашних условиях насытить рабочие инструменты углеродом, чтобы они не ломались?

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Как из плохого дешевого инструмента сделать что-то рабочее? Можно подвергнуть металл цементации, его поверхность насытится углеродом и образуется карбид железа, который чрезвычайно твердый. Именно так поступил блогер из Огненное ТВ.

В домашних условиях своими руками можно науглеродить металл. Цементация - это очень доступный метод металлообработки, улучшающий качества изделий. С цементацией любая самоделка станет лучше, даже если она из самой плохой стали.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с аргоновым льдом.

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