SpaceX впервые показала отделение обтекателя ракеты

Кадры с самого обтекателя опубликованы в Сети.

Разделение обтекателя полезной нагрузки, когда освобождается конусообразный носовой обтекатель ракеты, - это событие, которое сопровождает большинство запусков ракет в наши дни. Но мы никогда не видели ни одного подобного.

Читай также: SpaceX успешно запустила спутники Starlink и словила ступень

Потрясающее новое видео от SpaceX фиксирует момент разделения с точки зрения самого обтекателя, показывая отрыв ракеты Falcon 9 от верхней ступени ракеты-носителя во время недавнего запуска интернет-спутников Starlink.

В 9-секундном ролике, который SpaceX выпустил на YouTube, мы видим обтекатели, отделяющиеся от верхней ступени Falcon 9. Быстрый проблеск атмосферы Земли, подсвеченной эфирным синим светом, можно увидеть незадолго до окончания отделения.

Обтекатели Falcon 9 имеют высоту 13 метров и ширину чуть более 5 метров. В собранном виде они образуют оболочку вокруг полезных нагрузок, чтобы защитить их в течение первых нескольких минут запуска. Половинки обтекателя отделяются примерно через 3 минуты после старта. (Космические корабли SpaceX Dragon, перевозящие грузы и экипаж в космос, не покрыты обтекателем.)

SpaceX добавил подруливающие устройства и парашюты к некоторым половинкам обтекателя, чтобы повторно использовать их на нескольких запусках. Чтобы поймать их в океане, SpaceX добавил гигантские сети к двум поисковым кораблям, названным “Мисс Три“ и “Мисс Шеф“.

По словам основателя и генерального директора SpaceX Илона Маска, только ракетные обтекатели Falcon 9 стоят 6 миллионов долларов, поэтому их многократное использование может помочь снизить затраты на запуск.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX получила разрешение на повторное использование Crew Dragon.