Samsung покажет новый складной смартфон

Мероприятие назначено на август.

По слухам, Samsung проведет виртуальное мероприятие 5 августа, где компания представит серии Galaxy Note 20, а также Galaxy Fold.

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Ожидается, что Samsung Galaxy Fold 2 станет преемником Galaxy Fold, который был выпущен в феврале 2019 года. Как утверждается, Samsung внесла несколько изменений в Galaxy Fold 2, и компания также планировала добавить поддержку S Pen, которая является торговой маркой серии Galaxy Note.

Однако в новом отчете с корейского сайта The Elec говорится, что Samsung отказалась от своих планов добавить поддержку S Pen в Galaxy Fold 2. В отчете отмечается, что у Samsung возникли проблемы с тем, чтобы сделать Ultra Thin Glass (ультратонкое стекло) достаточно долговечным для S Pen. Для сравнения: толщина стекла Galaxy Z Flip составляет около 30 микрометров (0,03 мм), а толщина стекла Note 10 - от 0,4 до 1,2 мм. Samsung пыталась изменить толщину дисплея, но безуспешно, поэтому компании пришлось отказаться от поддержки S-Pen на Galaxy Fold 2.

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Несмотря на разочарование, отсутствие S Pen, возможно, не станет решающим фактором для тех, кто планирует купить складной телефон второго поколения от Samsung. Ожидается, что Galaxy Fold 2 будет оснащен улучшенным дисплеем UTG, основным дисплеем 120 Гц, камерой под экраном и трехкамерной камерой на задней панели. Также ожидается, что Samsung снизит цену Galaxy Fold 2, а новый складной телефон стоит около 1780 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung готовит к выходу новый гибкий смартфон.