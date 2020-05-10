Выдан ордер на арест вице-председателя Samsung

Его обвиняют в махинациях по слиянию подразделений компании.

В четверг прокуроры Южной Кореи потребовали ордер на арест вице-председателя Samsung и его наследника Ли Чже Ена в связи с неоднозначным слиянием двух подразделений Samsung.

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Ли является вице-председателем Samsung Electronics - крупнейшего в мире производителя смартфонов - в 2017 году он был заключен в тюрьму на пять лет за взяточничество, растрату и другие преступления в связи со скандалом, в результате которого ушла в отставку президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

51-летний Ли Чже Ен был освобожден год спустя по апелляции, но в настоящее время проходит повторное разбирательство.

Прокуратура Сеульского центрального округа заявила, что хочет ордер на арест Ли по подозрению в причастности к манипулированию ценами и незаконной торговле во время слияния Cheil Industries и Samsung C & T в 2015 году.

Эта сделка была расценена как важный шаг в обеспечении бесперебойной передачи электроэнергии третьему поколению Ли, наследнику семейства Samsung.

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Samsung, безусловно, является крупнейшим из семейных конгломератов, или чеболей, которые доминируют в бизнесе в 12-й по величине экономике мира.

Семьи-основатели чеболов часто имеют лишь небольшую долю собственности в своих империях, но поддерживают контроль через сложные сети перекрестного владения акциями.

Ли был крупнейшим акционером Cheil Industries, и критики говорят, что Samsung стремился искусственно снизить цену C & T, чтобы дать ему большую долю в объединенной компании - ключевой части структуры Samsung - чтобы укрепить контроль над конгломератом.

Обвинители также запросили ордер против двух бывших руководителей Samsung за их роль в слиянии, говорится в заявлении.

Запрос поступил через несколько недель после того, как Ли извинился за план, который позволил бы ему возглавить группу, не вдаваясь в подробности, и поклялся положить конец семейной преемственности.

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Адвокаты Ли выразили "глубокое сожаление" по поводу решения прокуратуры, заявив, что Ли усердно сотрудничал со следствием, пока фирма переживала "кризис управления".

Общий оборот Samsung составляет пятую часть валового внутреннего продукта, что делает его крайне важным для экономического развития Южной Кореи.

Несмотря на развитие, акции Samsung Electronics закрылись ростом на 0,18 процента в Сеуле.

Напомним, ранее сообщалось, что председателя Samsung приговорили к 1,5 года тюрьмы.