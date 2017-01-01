Председателя Samsung приговорили к 1,5 года тюрьмы
Председателя правления компании Samsung Ли Сан Хуна приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Будучи финансовым директором компании шесть лет назад, он совершил преступление, утверждает суд.
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Само расследование было начато еще в 2013 году. Тогда были найдены документы, которые описывали метод препятствия работе профсоюзов. Долгое расследование привело к обвинению в нарушении трудового законодательства и заключению для десятков руководителей Samsung. Дело же против Ли Сан Хуна было прекращено из-за отсутствия доказательств.
Но расследование возобновили, когда следователи случайно наткнулись на дополнительные доказательства во время обыска в офисах компании для другого расследования. Так, были найдены доказательства сговора с руководителями Samsung.
Напомним, ранее сообщалось, что на Samsung подали иск на 3 миллиарда долларов.
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