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Председателя Samsung приговорили к 1,5 года тюрьмы

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Его обвинили в нарушении трудового законодательства.
Ли Сан Хуна приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Ли Сан Хуна приговорили к 18 месяцам тюрьмы
funzen.net

Председателя правления компании Samsung Ли Сан Хуна приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Будучи финансовым директором компании шесть лет назад, он совершил преступление, утверждает суд.

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Само расследование было начато еще в 2013 году. Тогда были найдены документы, которые описывали метод препятствия работе профсоюзов. Долгое расследование привело к обвинению в нарушении трудового законодательства и заключению для десятков руководителей Samsung. Дело же против Ли Сан Хуна было прекращено из-за отсутствия доказательств.

Но расследование возобновили, когда следователи случайно наткнулись на дополнительные доказательства во время обыска в офисах компании для другого расследования. Так, были найдены доказательства сговора с руководителями Samsung.

Напомним, ранее сообщалось, что на Samsung подали иск на 3 миллиарда долларов.

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Теги: Samsung, суд
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