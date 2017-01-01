На Samsung подали иск на 3 миллиарда долларов

Компанию обвиняют в нарушении патентов.

6 апреля этого года в окружной суд Техаса было подано исковое заявление от американской компании PACid Technologies, которая обвиняет в незаконном использовании своих патентов компанию Samsung Electronics.

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Речь идет о том, что Samsung, оснастив свои смартфоны дактилоскопическими датчиками и возможностью сканирования радужной оболочки и лиц пользователей, нарушила три патента PACid Technologies, связанных с шифрованием данных.

В исковом заявлении указаны смартфоны Samsung Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S8 и их разновидности, а также система безопасности Samsung Knox. Принимая во внимание суммарные продажи этих устройств за последние несколько лет, PACid Technologies просит суд признать Samsung виновной и выплатить сумму в 3 млрд долларов.

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Стоит отметить, что PACid Technologies также судится с Google, Apple, Nintendo и другими компаниями, которые, по ее мнению, незаконно пользуются технологиями PACid.

Специалисты называют представителей PACid патентными троллями, чей бизнес почти полностью состоит из судебных разбирательств в надежде нажиться на успехе других компаний.

Samsung заявила, что она готовится к данному судебному разбирательству.