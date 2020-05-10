SpaceX раскрыл секреты скафандров астронавтов Crew Dragon

Оказывается, скафандры подключены к кораблю.

SpaceX после успешного запуска миссии Demo-2 раскрывает подробности технических деталей запуска. На этот раз компания выпустила видеоролик, в котором рассказывает о скафандрах астронавтов.

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Прототип скафандров SpaceX показали три года назад. Подчеркивается, что помимо дизайна скафандры должны быть хорошо защищены. Также они подключены к системам авионики и электроники капсулы Crew Dragon, являясь его частью. Костюмы проветриваются охлажденным воздухом, что позволяет астронавтам комфортно чувствовать себя внутри. Шлем скафандров дает связь и защиту слуха.

Дизайн и полное создание скафандров проводились только силами SpaceX. Каждый космокостюм подгоняли под каждого члена космической миссии

Что касается безопасности, скафандры спасают при разгерметизации кабины корабля или пожара. Охлажденный воздух не даст астронавтам перегреться, а при разгерметизации обеспечивают нормальное давление внутри скафандра.

Отдельно упомянуты перчатки, которые позволяют работать с сенсорными экранами Crew Dragon.

Напомним, ранее сообщалось, что космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС.