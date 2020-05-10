Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Историческая миссия SpaceX продолжается.

Первый космический корабль SpaceX Crew Dragon, в котором находились астронавты, состыковался с Международной космической станцией в воскресенье (31 мая), завершив историческое 19-часовое путешествие для команды NASA.

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Прибытие ознаменовало собой большой подвиг: первая стыковка космического корабля с экипажем, запущенным из США с момента ухода челночного флота NASA в 2011 году. Это также первая стыковка коммерческого космического корабля, перевозящего людей, в данном случае астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли.

"Для меня было большой честью быть лишь малой частью этой девятилетней работы с момента последней стыковки космического корабля США с Международной космической станцией", - сказал Херли, командир капсулы Dragon поблагодарив SpaceX и NASA.

SpaceX запустил Бенкена и Херли в космос в субботу на испытательном аппарате, который стартовал из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде. Их Crew Dragon пришвартовался к станции 16:16 по Киеву, когда оба космических корабля пролетали над границей Китая и Монголии.

В то время как стыковка была полностью автоматизирована, Херли во время финального испытания взял на себя управление космическим кораблем Crew Dragon (которое он и Бенкен окрестили Endeavour). Корабль обрабатывается так же, как симулятор, сказал он.

"Он летел очень хорошо. Очень четко", - сказал Херли.

Видео стыковки:

После стыковки Crew Dragon Бенкен и Херли провели серию проверок на герметичность, чтобы убедиться, что их космический корабль надежно закреплен на космической станции. А в 19:02 по Киеву экипаж открыл люк космического корабля, чтобы присоединиться к астронавту NASA Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые находятся на орбите с апреля.

Два новоприбывших астронавта проведут до четырех месяцев, живя и работая в орбитальной лаборатории. NASA стремится максимально увеличить свое время на орбите, поскольку время астронавта является ценным товаром, в то же время уравновешивая тот факт, что Demo-2 является испытательной миссией. Первая полноценная миссия космонавта SpaceX на космическую станцию, Crew-1, не может стартовать до тех пор, пока Demo-2 не вернется на Землю.

По словам администратора НАСА Джима Бриденстайна, агентство намерено осуществить запуск 30 августа.

Напомним, ранее исторический запуск SpaceX Demo-2 перенесли из-за погоды.