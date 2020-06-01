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Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма

Комментариев: 1
Протесты в США заставили компанию пойти на крайние меры.
Магазины Apple разграбили
Магазины Apple разграбили
EPA/UPG

Apple временно закрыла большинство своих розничных магазинов в США из-за безопасности сотрудников и клиентов, поскольку протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, продолжают распространяться по всей стране. Многочисленные Apple Store были атакованы мародерами.

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Apple утверждает, что закрытие магазинов продлится до воскресенья. В некоторых местах с обширными повреждениями магазины могут закрыться на неопределенное время.

"Учитывая здоровье и безопасность наших команд, мы приняли решение оставить в воскресенье несколько наших магазинов в США закрытыми", - говорится в сообщении компании.

Только 140 из 271 розничных магазинов Apple в США были вновь открыты после карантина по COVID-19, прежде чем на прошлой неделе вспыхнули протесты. Одним из первых целевых магазинов был Apple Uptown в Миннеаполисе, который был разграблен.

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Последующие протесты привели к повреждению или разграблению магазинов в Портленде, Филадельфии, Бруклине, Солт-Лейк-Сити, Лос-Анджелесе, Чарльстоне, Вашингтоне, округ Колумбия, Скоттсдейле и Сан-Франциско. Продукты Apple, украденные из магазинов, после выхода из здания становятся неработоспособными и могут отслеживаться властями. 

Напомним, ранее сообщалось, что в самом известном Apple Store нашли клопов.

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Теги: Apple Store, протесты, США
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Zukoxress    01.06.2020, 14:28
Оценка:  -22
Zukoxress
Толпа при желании без проблем"откроет"и закрытые магазины,тем более вооружённая толпа.В американских фильмах-катастрофах это наглядно показано.Готовьтесь!))))))))))
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