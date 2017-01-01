Apple наказывает пользователей за замену аккумулятора iPhone

Если замена произошла в несертифицированном сервисе, телефон не сможет проверить аккумулятор на подлинность.

Если вы решите заменить аккумулятор iPhone XS, XS Max или XR и сэкономить, обратившись в неофициальный сервисный центр, готовьтесь столкнуться с новой раздражающей системой защиты.

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Согласно отчёту iFixit, начиная с моделей 2018 года Apple начала ставить на аккумуляторы iPhone защиту, которую могут снять только авторизованные сервисы. Если этого не сделать, смартфон выдаст предупреждение, что он не может проверить аккумулятор на подлинность — даже если он оригинальный.

Предупреждение можно закрыть, но от другого последствия новой политики Apple избавиться не получится. Если в настройках открыть пункт «Аккумулятор»→«Состояние аккумулятора», вы не сможете следить за здоровьем батареи. Вместо этого отобразится ещё одно сообщение о необходимости обратиться в сервис.

Впервые об этой блокировке рассказал ютубер Джастин с канала The Art of Repair. iFixit решили повторить эксперимент. Для этого взяли iPhone XS и заменили ему аккумулятор на новую оригинальную батарею. Результат был одинаковым и на iOS 12, и на бете iOS 13.

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Как утверждает сам Джастин, на аккумуляторах iPhone стоит микроконтроллер, который передаёт материнской плате смартфона данные о температуре, максимальной ёмкости и времени до полной зарядки. В новых iPhone добавили дополнительную степень защиты, которая привязывает конкретный аккумулятор к материнской плате. Если телефон заметит несовпадение, он потребует, чтобы пользователь обратился в сервис.

Похоже, в сервисных центрах Apple используется ПО, которое обновляет номер аккумулятора, привязанного к плате. Разумеется, доступа к этой программе нет ни у кого, кроме Apple и салонов-партнёров.

Напомним, ранее Apple вынудили сообщать о замедляющих iPhone обновлениях.