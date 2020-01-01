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Магазины Apple Store в США закрыли до мая из-за коронавируса

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Всех сотрудников перевели на удаленную работу.
Магазины в США закрыли
Магазины в США закрыли
EPA/UPG

В записке, полученной Bloomberg, старший вице-президент Apple Дирдри О'брайен сказала  сотрудникам, что розничные магазины будут закрыты до начала мая из-за вспышки коронавируса. Процедуры работы на дому компании также будут действовать для всех ее офисов.

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Apple закрыла все свои магазины за пределами Китая в марте вскоре после того, как Всемирная организация здравоохранения официально объявила COVID-19 как пандемию. Первоначальный план состоял в том, чтобы вновь открыться 27 марта. В предыдущем внутреннем меморандуме О'Брайен уведомляла сотрудников о том, что Apple может начать открытие магазинов в начале апреля.

О'Брайен сказала, что компания ежедневно контролирует местные условия для всех своих учреждений и что она будет принимать решения об открытии на основе тщательных проверок и "последних рекомендаций местных органов власти и экспертов в области общественного здравоохранения".

Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 9 млн масок больницам.

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Теги: Apple, коронавирус
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