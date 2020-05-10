Проверка антисептиков на эффективность: Эксперименты

Какой антисептик действительно помогает?

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В этом видео блогеры из Live Today устроили тестирование разных средств гигиены: дешевого и дорого антисептика, детского и антибактериального мыла, спирта, а также воды, колы, влажных салфеток и прочего.

После они сделали антибактериальный анализ с пробами после обработки рук средствами гигиены. И второй анализ сделали, вымыв перечисленными средствами помидоры

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать санитайзер своими руками.