Проверка антисептиков на эффективность: Эксперименты
Какой антисептик действительно помогает?
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В этом видео блогеры из Live Today устроили тестирование разных средств гигиены: дешевого и дорого антисептика, детского и антибактериального мыла, спирта, а также воды, колы, влажных салфеток и прочего.
После они сделали антибактериальный анализ с пробами после обработки рук средствами гигиены. И второй анализ сделали, вымыв перечисленными средствами помидоры
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать санитайзер своими руками.
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