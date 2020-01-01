Санитайзер своими руками: Эксперименты
Как сделать антисептик в домашних условиях?
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Блогер с канала Химия – Просто показал простой способ сделать санитайзер в домашних условиях. Для этого понадобятся 320 мл 96%-го этилового спирта, 6 мл глицерина, 0,5 мл перекиси водорода и 75 мл воды.
Но есть нюанс. Вы не сможете достать спирт. Нигде. Его уже давно раскупили. Поэтому просто соблюдайте правила карантина, мойте руки с мылом и ни с кем не контактируйте.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать домашний стерилизатор воздуха своими руками.
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