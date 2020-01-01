Как сделать антисептик из воды: Эксперименты

Для этого понадобится лишь вода и электричество.

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Блогер Thoisoi решил показать, как можно из обычной морской воды сделать антисептик. Как это работает? Из морской воды можно получить гипохлорит натрия, который убивает вирусы и бактерии.

Если же рядом нет моря или океана, можно использовать обычную воду, в которую добавить соль.

Что нужно делать дальше - смотри в видео:

Напомним, ранее блогеры показали, почему важно мыть руки.