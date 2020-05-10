Простая картинка превращает смартфоны на Android в кирпич

Это касается телефонов на Android 10.

Вы когда-нибудь слышали о сообщениях-убийцах или файлах, которые вы можете отправить другим пользователям, чтобы их телефон перезагрузился? В основном такое происходит на iPhone. Но теперь существует похожая проблема, затрагивающая некоторые устройства Android. Простая картинка имеет возможность превратить некоторые телефоны Android в кирпич при установке ​​в качестве обоев.

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Ice Universe, инсайдер, который фокусируется в основном на продуктах Samsung, недавно написал в Твиттере о файле изображения, который вызывал сбой некоторых смартфонов, особенно моделей Samsung. Что значит "кирпич"? Это значит, что устройство не может использоваться тем или иным способом, но может быть исправлено с помощью относительно простых методов, таких как удаление файла или перезагрузка устройства.

По не совсем понятным причинам это простое изображение вызывает сбой в работе телефона Android, а затем переход в состояние кирпича, когда изображение устанавливается в качестве обоев. После настройки устройство дает сбой и постоянно включает и выключает экран на экране блокировки. Невозможно выйти из этого цикла, поскольку даже перезагрузка заставляет телефон продолжать делать это после включения.

Как выяснилось, это касается смартфонов на Android 10 и это проблема с цветовым пространством изображения. Как правило, Android отображает sRGB, но вместо этого это изображение использует цветовое пространство RGB. В Android 11 система преобразует цветовое пространство (если оно еще не поддерживается), а в Android 10 - нет.

Напомним, ранее сообщалось, что любой смартфон на Android можно отследить.