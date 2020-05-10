Трамп пригрозил закрыть соцсети

Президент США обиделся на модерацию со стороны Twitter.

Дональд Трамп пригрозил отрегулировать или закрыть социальные сети. Такое заявление он сделал после того, как Twitter начал проверять факты в постах.

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В паре твитов, выпущенных в среду утром, Трамп сказал, что сайты социальных сетей пытаются заставить замолчать консервативные голоса, и им необходимо изменить курс.

"Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти", - заявил он в среду.

Трамп не назвал ни одной соцсети, но пост появится после того, как Twitter добавил ярлык с проверкой фактов к более ранним твитам Трампа, который делал необоснованные заявления о голосовании по почте. Это первый раз, когда Twitter предпринял действия по проверке сообщений Трампа.

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Соцсеть предприняла такие шаги после того, как вдовец попросил Twitter удалить твиты Трампа, утверждая, без каких-либо доказательств, теорию заговора о том, что его покойная жена была убита телеграммой и бывшим конгрессменом-республиканцем Джо Скарборо. Твиттер не предпринял никаких действий для этих твитов.

У Трампа нет особых полномочий закрывать соцсети, которые также играют центральную роль в его кампании по переизбранию и стратегии коммуникации с общественностью. Кроме того, угроза президента нарушает Первую поправку, которая защищает свободу слова, говорит Герберт Ховенкамп, профессор права в Университете Пенсильвании. "У Трампа нет полномочий закрывать компанию, которая не нарушает закон".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook будет удалять все слухи о коронавирусе и теориях заговора.