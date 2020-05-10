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В США построят самую дорогую и большую электростанцию

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На строительство выделили 1 миллиард долларов.
Солнечную электростанцию построят в Неваде
Солнечную электростанцию построят в Неваде
electrek.co

Проект Gemini, солнечная ферма стоимостью 1 миллиард долларов в 50 км к северо-востоку от Лас-Вегаса, штат Невада, был одобрен Министерством внутренних дел. Площадь фермы составит почти 30 км, а ее мощность составит 690 мегаватт. Он также будет иметь накопитель энергии по крайней мере 380 мегаватт литий-ионных батарей.

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Это будет крупнейшая солнечная ферма в США и восьмая по величине солнечная ферма в мире. Gemini будет завершен в 2022 году и обеспечит достаточное количество энергии для питания всех 225 000 домов в Лас-Вегасе, а затем и в других регионах.

Энергетическая поддержка проекта оказывает компания Nevada, NV Energy, дочерняя компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета. Ожидается, что он создаст от 1600 до 1800 временных строительных мест и обеспечит 19 постоянных рабочих мест.

Эбигейл Росс Хоппер, президент и исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики, сказала:

"Солнечная отрасль устойчива, и такой проект, как этот, принесет рабочие места и частные инвестиции государству, когда оно нам понадобится больше всего".

В 2019 году губернатор Стив Сисолак (D-NV) подписал законопроект, согласно которому коммунальные предприятия Невады должны получать половину своей электроэнергии из экологически чистых источников энергии к 2030 году, и поставил цель 100%  к 2050 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии построили самую большую солнечную электростанцию на воде.

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Теги: электростанция, солнечная электростанция, США
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