Ubisoft бесплатно отдает тур в Assassin's Creed Origins и Odyssey

Любой желающий может прогуляться по виртуальному миру.

Два тура по играм теперь доступны бесплатно ubisoft

Интерактивные туры из игр Assassin's Creed Origins и Odyssey стали бесплатными для пользователей ПК. Чтобы получить их, нужно с 14 по 21 мая добавить в библиотеку Uplay по этой ссылке.

Читай также: Новую часть Assassin's Creed анонсировали при помощи Фотошопа

Интерактивные туры - это образовательные режимы, в которых пользователи могут прогуляться по воссозданным локациям Древнего Египта и Древней Греции. Исследовать их можно самостоятельно или в составе экскурсий. Туры доступны в отрыве от самих игр — в них нет геймплейных механик вроде сражений или квестов.

Акция проходит в рамках кампании Play Your Part, Play at Home, чтобы мотивировать людей заниматься образованием не выходя из дома во время пандемии коронавируса.

Ранее Ubisoft раздавала подобным образом игры Assassin's Creed II, Rayman Legends и Child of Light.

Напомним, конкурент Ubisoft - Epic Games - раздает бесплатно GTA V. Получить ее можно до 21 мая.