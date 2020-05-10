Лучшие фото конкурса GDT Фотограф природы 2020

Среди тысяч фото выбраны лучшие работы.

Подведены итоги престижного фотоконкурса GDT Naturfotograf des Jahres 2020. Победителем стала работа Питера Линдела “Мечта зайца“, которая была сделана в июле 2019 года.

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“После нескольких месяцев поиска подходящего места, я пришел на грунтовую дорогу, где был самый красивый утренний свет, привлекательная растительность и ... три зайца! И поскольку по крайней мере двое из них не были обеспокоены моим присутствием и следовали их обычному порядку, была создана серия фотографий с различными ситуациями освещения, и я смог снова сфотографировать эти поразительные головы своей камерой“, - говорит Питер.

А вот какие работы завоевали призовые места:

Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители фотоконкурса Общества млекопитающих.