Лучшие фото конкурса GDT Фотограф природы 2020
Подведены итоги престижного фотоконкурса GDT Naturfotograf des Jahres 2020. Победителем стала работа Питера Линдела “Мечта зайца“, которая была сделана в июле 2019 года.
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“После нескольких месяцев поиска подходящего места, я пришел на грунтовую дорогу, где был самый красивый утренний свет, привлекательная растительность и ... три зайца! И поскольку по крайней мере двое из них не были обеспокоены моим присутствием и следовали их обычному порядку, была создана серия фотографий с различными ситуациями освещения, и я смог снова сфотографировать эти поразительные головы своей камерой“, - говорит Питер.
А вот какие работы завоевали призовые места:
Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители фотоконкурса Общества млекопитающих.
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