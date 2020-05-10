Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лучшие фото конкурса GDT Фотограф природы 2020

Комментариев: 0
Среди тысяч фото выбраны лучшие работы.
Заячья мечта - абсолютный победитель и 1 место в категории Млекопитающие
Заячья мечта - абсолютный победитель и 1 место в категории Млекопитающие
dtfoto.de

Подведены итоги престижного фотоконкурса GDT Naturfotograf des Jahres 2020. Победителем стала работа Питера Линдела “Мечта зайца“, которая была сделана в июле 2019 года.

Читай также: Дерущиеся мышки: Лучшие фото конкурса Wildlife Photography Awards

“После нескольких месяцев поиска подходящего места, я пришел на грунтовую дорогу, где был самый красивый утренний свет, привлекательная растительность и ... три зайца! И поскольку по крайней мере двое из них не были обеспокоены моим присутствием и следовали их обычному порядку, была создана серия фотографий с различными ситуациями освещения, и я смог снова сфотографировать эти поразительные головы своей камерой“, - говорит Питер.

А вот какие работы завоевали призовые места:

Напомним, ранее сообщалось, что были названы победители фотоконкурса Общества млекопитающих.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: фото, конкурс, природа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь