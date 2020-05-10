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Робот уничтожит коронавирус за две минуты

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Этого робота будут использовать в больницах США.
Робот LightStrike
Робот LightStrike
gizmochina.com

Служба дезинфекции Xenes, базирующаяся в Техасе (США), недавно объявила об успешных испытаниях робота LightStrike против COVID-19. Машина, которая также была создана в Японии компанией Terumo, производителем медицинского оборудования, излучает свет с длиной волны от 200 до 312 нм, который дезактивирует кровати, дверные ручки и другие поверхности, с которыми люди часто соприкасаются.

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Примерно через две-три минуты эти ультрафиолетовые излучения оставляют вирус слишком поврежденным, чтобы он нормально функционировал. Другими словами, это нарушает функционирование вируса, существенно ухудшая его. Также было доказано, что робот работает против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью и вируса Эбола. Робот LightStrike даже показал эффективность 99,99% при неиспользовании масок N95.

В настоящее время робот используется в более чем 500 медицинских учреждениях по всему миру. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухани начали использовать роботов для дезинфекции.

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Теги: робот, коронавирус
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