Робот уничтожит коронавирус за две минуты

Этого робота будут использовать в больницах США.

Служба дезинфекции Xenes, базирующаяся в Техасе (США), недавно объявила об успешных испытаниях робота LightStrike против COVID-19. Машина, которая также была создана в Японии компанией Terumo, производителем медицинского оборудования, излучает свет с длиной волны от 200 до 312 нм, который дезактивирует кровати, дверные ручки и другие поверхности, с которыми люди часто соприкасаются.

Читай также: Коронавирус: В Китае создали робота для массовой проверки температуры

Примерно через две-три минуты эти ультрафиолетовые излучения оставляют вирус слишком поврежденным, чтобы он нормально функционировал. Другими словами, это нарушает функционирование вируса, существенно ухудшая его. Также было доказано, что робот работает против бактерий с множественной лекарственной устойчивостью и вируса Эбола. Робот LightStrike даже показал эффективность 99,99% при неиспользовании масок N95.

В настоящее время робот используется в более чем 500 медицинских учреждениях по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ухани начали использовать роботов для дезинфекции.