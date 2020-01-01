В Ухани начали использовать роботов для дезинфекции
Из-за вспышки коронавируса дезинфекцией будут заниматься роботы.
Более 30 роботов поступили в больницы китайского Уханя, где впервые была зарегистрирована вспышка коронавируса 2019-nCoV. Роботы-дезинфекторы были созданы компанией TMiRob.
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Их обязанность - распылять перекись водорода. Дополнительно роботы имеют по девять ультрафиолетовых ламп.
Роботы круглосуточно обрабатывают палаты и отделения интенсивной терапии.
На данный момент известно о 31 тысяче заражений коронавирусом по всему миру. При этом от вируса умерли более 630 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.
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