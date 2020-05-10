На iPhone появится режим разблокировки с маской

Во время карантина не нужно будет снимать маску, чтобы разблокировать смартфон.

iPhone теперь будет проще разблокировать в маске EPA/UPG

Многие люди носят маски, закрывающие их лица, когда они выходят на улицу, посещают магазины и выполняют другие задачи. Но используемый в iPhone Apple Face ID не разблокируется, когда лицо закрыто маской.

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В бета-версии iOS 13.5, выпущенной сегодня утром, Apple упростила этот режим. Теперь можно просто ввести пароль, если происходит сбой в Face ID.

Более быстрый доступ к интерфейсу пароля появляется, когда вы проводите вверх на главном экране, когда разблокируете iPhone. И это действие теперь сразу вызывает интерфейс пароля, если ваше лицо закрыто маской.

Ранее iPhone сначала пытался инициировать Face Face, создавая несколько секунд задержки, прежде чем отображался интерфейс пароля. Новый, более быстрый метод ввода пароля позволяет быстрее войти в iPhone.

Эта функция доступна в текущей бета-версии iOS 13.5, которая должна быть опубликована в ближайшие несколько недель.

Напомним, ранее сообщалось, что фейковый коронавирусный радар блокирует смартфоны.