На YouTube появилась панель проверки фактов

Видеохостинг проинформирует пользователей о реальном положении дел.

YouTube начнет добавлять информационные панели, содержащие информацию из своей сети проверок фактов, говорится в сообщении компании. Панели, которые были представлены в прошлом году в Бразилии и Индии, теперь запустили и в США. Такие панели появляются при поиске тем, где публикуются соответствующие статьи на эту тему. На этот шаг компания пошла из-за всплеска дезинформации, связанной с COVID-19 и его происхождением, возможным лечением и другими вопросами.

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“Когда пользователи ищут на YouTube конкретный вопрос, мы хотим, чтобы эти проверки фактов появлялись прямо там и тогда, когда наши пользователи ищут информацию, особенно в отношении быстро меняющихся процессов. быстро меняющиеся темы, такие как COVID-19“, - сказал Нил Мохан, директор по продуктам YouTube.

YouTube сообщает, что “более десятка“ американских издателей уже участвуют в его сети проверок фактов, включая FactCheck.org, PolitiFact и The Washington Post Fact Checker. Сеть открыта для любого издателя, который является членом Международной сети проверки фактов (IFCN) и подписывает ее кодекс принципов. Google недавно объявил, что пожертвует 1 миллион долларов IFCN.



По словам Мохана, проверки фактов появятся в соответствующих поисках. Например, широкий поиск слова “торнадо“ не запускает проверку фактов, но поиск “был ли торнадо в Лос-Анджелесе“ уже запустит.

По словам Мохана, в будущем YouTube планирует распространять проверки фактов в большем количестве стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в Google создали инструмент для поиска фото-фейков.