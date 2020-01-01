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Коронавирус: YouTube снижает качество видео из-за сильной нагрузки

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Интернет испытывает большую нагрузку из-за карантина в Европе.
Карантин увеличил нагрузку на интернет
Карантин увеличил нагрузку на интернет
EPA/UPG

По сообщению Reuters, YouTube присоединяется к Netflix в снижении качества потоковой передачи в Европе для снижения нагрузки на Интернет. "Мы обязуемся временно переключить весь трафик в ЕС на стандартное определение по умолчанию", - говорится в заявлении. Помимо этого, компания Alphabet также открыла хаб в 16 странах, посвященный проверке историй о вспышке коронавируса.

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Большинство европейских стран ввели меры по ограничению распространения COVID-19, поэтому люди, находящиеся дома, будут искать варианты развлечений. Таким образом, магнат ЕС Тьерри Бретон обратился к потоковым платформам с просьбой снизить качество видео, чтобы обеспечить бесперебойную работу Интернета. Бретон лично поговорил с генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи и генеральным директором YouTube Сьюзан Войчицки, сообщает Reuters.

Вчера Netflix стала первой крупной потоковой платформой, которая снизила битрейт видеопотока. В течение следующих 30 дней она пообещала сократить свою площадь примерно на 25 процентов за счет "снижения скорости передачи данных во всех наших потоках в Европе".

YouTube также запустил специальный хаб на своей домашней странице для рекламы "авторитетного контента" для пользователей. "Мы хотим, чтобы каждый имел доступ к авторитетному контенту в это трудное время", - написали в Твиттере.

Теории заговора и борьбы со страхом опасны в любое время, но во время пандемии они могут быть смертельными. Множество видео об обмане коронавирусом уже стали вирусными, в том числе одно называет вирус биологическим оружием из Китая, а другое заявляет, что радиация от 5G каким-то образом вызвала пандемию. Усилия YouTube являются частью обещания, данного несколькими технологическими гигантами, включая Facebook, Microsoft и Twitter, покончить с дезинформацией и продвигать достоверный контент во время пандемии.

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Теги: коронавирус, YouTube
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