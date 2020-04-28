Пентагон официально показал видео с НЛО

Военное ведомство показало три коротких видео, показывающих "неопознанные воздушные явления".

Видеоролики показывают то, что кажется неопознанным летающим объектом, быстро движущимся во время записи инфракрасными камерами. Два видео содержат переговоры военнослужащих, которые с восхищением реагируют на то, как быстро движутся объекты. Один голос предполагает, что это может быть дрон.

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Военные ранее признали правдивость видео в сентябре прошлого года. Они официально выпускают их сейчас, "чтобы прояснить любые заблуждения общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или есть ли что-то еще на видео".

"После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не раскрывает каких-либо чувствительных возможностей или систем, - говорится в заявлении представителя Пентагона Сью Гоф, - и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство со стороны неустановленных лиц ".

В настоящее время у ВМФ США есть официальные рекомендации относительно того, как его пилоты могут сообщать, когда считают, что видели возможные НЛО.

Видео с ВМФ было впервые выпущено в период с декабря 2017 года по март 2018 года Академией искусств и наук "The Stars", соучредителем которой является бывший музыкант Blink-182 Том ДеЛонге, который говорит, что изучает информацию о неопознанных воздушных явлениях.

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В 2017 году один из пилотов, который видел один из неопознанных объектов в 2004 году, сказал CNN, что он двигался способами, которые он не мог объяснить.

"Когда я приблизился к нему ... он быстро ускорился на юг и исчез менее чем за две секунды", - сказал отставной пилот ВМС США Дэвид Фравор. "Это было очень круто, как мяч для пинг-понга, отскакивая от стены. Он мог отскочить и пойти другим путем".

Пентагон ранее изучал записи воздушных столкновений с неизвестными объектами в рамках недавно закрытой секретной программы, которая была запущена по указанию бывшего сенатора Гарри Рейда из Невады. По словам Пентагона, программа была запущена в 2007 году и завершилась в 2012 году, поскольку, по их оценке, существуют более высокие приоритеты, которые требуют финансирования.

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Тем не менее, Луис Элизондо, бывший глава секретной программы, заявил CNN в 2017 году, что он лично считает, что "есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки".

"Эти самолеты - мы будем называть их самолетами - демонстрируют характеристики, которых в настоящее время нет ни в американских запасах, ни в каких-либо иностранных запасах, о которых мы знаем", - сказал Элизондо об объектах, которые они исследовали. Он говорит, что подал в отставку из Министерства обороны в 2017 году в знак протеста против секретности программы и внутренней оппозиции ее финансированию.

В понедельник Рид написал в Твиттере, что он "рад", что Пентагон официально выпустил видео, но "это лишь небольшая часть исследований и доступных материалов. США должны серьезно и научно взглянуть на это и любые потенциальные последствия для национальной безопасности".

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И некоторые члены Конгресса США все еще заинтересованы в этом вопросе, поскольку сенаторы получили секретный брифинг от представителей ВМС о неопознанных самолетах прошлым летом.

"Если пилоты сообщают об опасностях полета, которые мешают обучению или подвергают их риску, тогда сенатор Уорнер хочет получить ответы. Неважно, погодные воздушные шары, маленькие зеленые человечки или что-то еще - мы не можем просить наших пилотов излишне рисковать своей жизнью", - заявила тогда CNN Рэйчел Коэн, пресс-секретарь сенатора-демократа от штата Вирджиния Марка Уорнера.

Напомним, ранее сообщалось, что британские военные рассекретили документы об НЛО.