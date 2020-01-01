Британские военные рассекретили документы об НЛО

Документы будут впервые доступны общественности.

С начала 1950-х годов до 2009 года департамент Министерства обороны Соединенного Королевства документировал и расследовал сообщения об НЛО. Теперь, спустя более десяти лет после окончания программы, многие из тех ранее классифицированных файлов о наблюдениях НЛО будут впервые доступны общественности.

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Ранее некоторые телеграфные файлы об НЛО были опубликованы в Интернете на сайте Национального архива Великобритании, сообщает The Telegraph. Тем не менее, все отчеты агентства об НЛО будут опубликованы в этом году на «специальной веб-странице gov.uk», сообщил The Telegraph представитель британских королевских военно-воздушных сил (RAF).

Решение было принято после того, как британское информационное агентство PA Media подало запрос на файлы НЛО в соответствии с Законом о свободе информации, сообщает The Telegraph. Представители Министерства обороны решили, что «было бы лучше опубликовать эти записи, чем продолжать отправку документов в Национальный архив», сказал представитель RAF.

По данным Национального архива США, увлечение США НЛО резко возросло в 1950 году, что побудило МО сформировать Рабочую группу «Летающая тарелка» для борьбы с этим явлением. НЛО в начале 1950-х годов даже привлекли внимание премьер-министра Уинстона Черчилля, который в 1952 году послал записку своему министру авиации с вопросом: «Какое значение имеет весь этот материал о летающих тарелках? Что это может означать? Что является правдой?»

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Группа пришла к выводу, что НЛО были мистификациями, заблуждениями или обычными объектами, которые были ошибочно идентифицированы, и рекомендовала «не проводить дальнейших расследований о таинственных воздушных явлениях, о которых сообщалось». Тем не менее, другие подразделения Министерства обороны продолжили работу по официальному расследованию НЛО в Великобритании, положив начало таким усилиям в 21 веке, сообщает Национальный архив.

Последний отчет об НЛО, который будет опубликован Министерством обороны в Интернете, датируется 2009 годом и охватывает наблюдения, имевшие место с января по конец ноября того же года. К ним относятся «серебряный свет в форме диска» (сообщается в январе 2009 года), «до 20 оранжевых и красных светящихся огней» (сообщается в июне), «большой яркий серебряный / белый шар / сфера» (сообщается в июле) и «три сверкающих золотых шара по диагонали в небе» (сообщается в сентябре).

Согласно сообщению, после того, как министерство обороны приняло изменения в политике 1 декабря 2009 года, агентство больше не регистрировало и не расследовало наблюдения НЛО. Но то, что они нашли - включая многие недавние отчеты об НЛО, которые ранее были доступны только в виде печатных копий - будет опубликовано в Интернете в течение следующих нескольких месяцев, сказал Ник Поуп, бывший следователь по НЛО из Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что американцы раскрыли всю правду о базе Area 51.