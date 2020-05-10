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Huawei запустил свой аналог Google Карт

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Картографический сервис должен стать заменой Карт после введения санкций.
Here WeGo Maps
Here WeGo Maps
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С момента потери доступа к Google Mobile Services (GMS) почти год назад компания Huawei искала способы расширения своего портфеля приложений через магазин App Gallery. Теперь он получил серьезное дополнение к Here WeGo Maps (ранее Here Maps), которое теперь доступно для загрузки в Галерее приложений.

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Приложение предлагает полные пешеходные маршруты, общественный транспорт, велосипедные и пошаговые маршруты, а также функциональность автономных карт. Он работает в более чем 100 странах с более чем 1300 городами. Если у вас есть устройство Huawei или Honor с App Gallery, вы можете перейти по ссылке на источник, чтобы загрузить Here WeGo Maps.

Это, безусловно, хороший знак, когда в экосистеме Huawei появляется все больше качественных приложений. Кроме того, Huawei выразила желание вывести популярные локальные приложения на свои ключевые рынки.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запретил ставить свои сервисы на смартфоны Huawei.

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Теги: Google, Huawei, санкции
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