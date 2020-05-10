Спутники Маска над Киевом приняли за НЛО
Над столицей пролетели спутники Starlink, которые запускает компания Илона Маска SpaceX. В Сети появились видео, где киевляне приняли спутники за НЛО.
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Видео со спутниками сделал житель Киева Александр Гончаров, который снял их в Оболонском районе. Всего на видео попали 17 объектов, при этом они летели в горизонтальном направлении, а еще пара - в вертикальном.
“Онлайн карта спутников показала пролет одного спутника над Киевом в это время“, - написал Гончаров.
Чтобы узнать, когда в следующий раз спутники пролетят над вами, можно отследить их на онлайн-карте:
Напомним, ранее сообщалось, что спутники Илона Маска спровоцировали заторы на орбите.
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