Спутники Илона Маска спровоцировали заторы на орбите

Теперь подумывают о введении правил дорожного движения для орбиты.

Как известно, в космосе нет каких-либо правил дорожного движения. А учитывая тот факт, что движение на околоземной орбите становится все более оживленным, эксперты стали очень часто высказывать обеспокоенность риском возникновения столкновений.

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Так, в понедельник Европейское космическое агентство было вынуждено отодвинуть свой спутник наблюдения, чтобы освободить место для Starlink от SpaceX. Если быть честным, подобные маневры — не редкость. Европейское ведомство совершала их около 28 раз в прошлом году, но обычно подобные действия связаны с неконтролируемыми спутниками или фрагментами от предыдущих столкновений. Но ведь Starlink активен, что означает, что он все еще принимает сигналы с Земли. Что рождает вопрос возникновения проблемы мирного сосуществования множества объектов на околоземной орбите в будущем.

В SpaceX заявили, что в системе оповещения компании была ошибка, из-за которой официальные лица не могли видеть сообщение от Европейского космического агентства с просьбой сменить курс Starlink, но если бы компания Илона Маска получила данное сообщение, она бы без проблем переместила космический аппарат в случае необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что США хотят запустить спутники на случай ядерной войны.