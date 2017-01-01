Астрономы ополчились на Илона Маска за спутники глобального интернета

Спутники Starlink помешали заснять метеоритный дождь Моноцеротид.

В сети появилась информация о том, что международный астрономический союз выступил с официальными обвинениями в Starlink, компании, которой владеет Илон Маск. Суть претензии заключается в том, что спутники технологической компании, которые в дальнейшем должны будут предоставлять доступ к интернету по всей планете, помешали ученым заснять метеоритный дождь Моноцеротид.

Читай также: Испортил небо: Астрономы ополчились на Илона Маска

К слову, международный астрономический союз опубликовал в сети видео с редким явлением, снятое силами камеры Глобальной метеорной сети в обсерватории Фарра в Италии. При этом по словам научного союза, у них есть и собственные 150 станций и камер по всему миру, но только около половина из них запечатлела не то что нужно, а мешающие научной деятельности спутники Starlink.

Важно отметить, что устройства от компании Илона Маска мешаются лишь сейчас, так как находятся на орбите ниже запланированной. В будущем спутники поднимутся выше, на свою обычную орбиту, после чего перестанут как-либо мешать ученым, отмечают представители Starlink.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить более 40 тысяч спутников Starlink.