Названа температура гарантированной гибели коронавируса
Специалисты из Университета Экс-Марсель во Франции установили, при какой температуре погибает коронавирус. Для этого были собраны клинические образцы у пациентов с COVID-19.
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Чтобы избежать риска заражения работников лаборатории, был использован натрия-додецилсульфат и тритон-X100, которые добавили в буферы тиоцианата лизиса гуанидиния для получения 6-log снижения инфекционного вируса.
Сначала образец нагревали до 60 °С на протяжении 60 минут. При этом выяснилось, что в этом случае удалось достичь лишь шестикратного снижения популяции вируса, но он был способен размножаться далее.
Для полного уничтожения коронавируса пришлось нагревать его до 92 ° С в течение 15 минут.
Этот результат может заставить пересмотреть протоколы дезинфекции, так как в большинстве лабораторий материал нагревают только до 60 градусов в течение часа.
Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.
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