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Названа температура гарантированной гибели коронавируса

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Даже при нагреве до 92 градусов вирус остается живым.
Коронавирус может выжить даже при высокой температуре
Коронавирус может выжить даже при высокой температуре
EPA/UPG

Специалисты из Университета Экс-Марсель во Франции установили, при какой температуре погибает коронавирус. Для этого были собраны клинические образцы у пациентов с COVID-19. 

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Чтобы избежать риска заражения работников лаборатории, был использован натрия-додецилсульфат и тритон-X100, которые добавили в буферы тиоцианата лизиса гуанидиния для получения 6-log снижения инфекционного вируса.

Сначала образец нагревали до 60 °С на протяжении 60 минут. При этом выяснилось, что в этом случае удалось достичь лишь шестикратного снижения популяции вируса, но он был способен размножаться далее. 

Для полного уничтожения коронавируса пришлось нагревать его до 92 ° С в течение 15 минут. 

Этот результат может заставить пересмотреть протоколы дезинфекции, так как в большинстве лабораторий материал нагревают только до 60 градусов в течение часа. 

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.

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Теги: коронавирус
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