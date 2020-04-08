Rocket Lab словила ступень ракеты при помощи вертолета

Компания Rocket Lab сделала значительный шаг к повторному использованию ступени ракеты.

В прошлом году компания Rocket Lab объявила, что хочет начать восстановление и перезапуск первых ступеней своей двухступенчатой ​​ракеты Electron, которая запускает небольшие спутники на орбиту.

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Концепция восстановления в Rocket Lab не предполагает вертикальных посадок ракеты-носителя в стиле SpaceX. Представители компании заявили, что Electron высотой 17 метров не предназначен для этого. Таким образом, план состоит в том, чтобы ловить падающие первые ступени Electron с помощью вертолета.

Испытания проходили так: первый вертолет сбросил испытательный образец Electron, на котором был закреплен парашют. Затем подлетел второй вертолет и зацепил образец на высоте около 1500 метров, используя специальный крюк для захвата. Представители компании заявили, что вертолет успешно доставил ракетную ступень обратно на землю, как это было бы во время реального восстановления после запуска.

"Поздравляем команду Rocket Lab с безупречным тестом захвата в воздухе", - написал в заявлении основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

"Electron уже открыл доступ к космосу для небольших спутников, но каждый шаг к повторному использованию - это шаг к более частым возможностям запуска для наших клиентов", - добавил Бек.

Weeks ago, we did a little test. Electron is a step closer to becoming a reusable launch vehicle. https://t.co/HYKIIIqgq7 pic.twitter.com/OEvkHGr7tq — Rocket Lab (@RocketLab) April 8, 2020

Electron уже имеет 11 успешных запусков. Все они совершались с новозеландского участка на полуострове Махия на Северном острове. Но базирующаяся в Калифорнии Rocket Lab также создала стартовую площадку в США, в среднеатлантическом региональном космодроме на острове Уоллопс в Вирджинии. По словам представителей компании, первый запуск с площадки Virginia должен состояться в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Rocket Lab отменила запуски из-за коронавируса.