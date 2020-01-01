Rocket Lab отменила запуски из-за коронавируса

Пандемия коронавируса вынудила Rocket Lab отложить следующую миссию.

Миссию, которую калифорнийская компания назвала "Не останавливай меня сейчас", должна была стартовать в следующий понедельник (30 марта) со стартовой площадки Rocket Lab в Новой Зеландии.

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"Однако подготовка к запуску была приостановлена ​​после того, как правительство Новой Зеландии 23 марта объявило о введении карантина по COVID-19 уровня 4, который требует закрытия большинства предприятий и инструктирования людей оставаться дома", - сообщили представители Rocket Lab.

"Мы благодарим правительство за этот решительный, но необходимый шаг по ограничению распространения COVID-19", - добавили представители компании. "Мы работаем с правительством, должностными лицами здравоохранения и нашими клиентами, чтобы определить, когда операции запуска могут быть возобновлены. Ракета-носитель и наземные системы будут оставаться в состоянии готовности к запуску, насколько это позволяет развивающаяся ситуация".

Эта 17-метровая ракета-носитель может доставлять около 227 кг на орбиту в каждой миссии стоимостью примерно 5 миллионов долларов. Rocket Lab стремится значительно расширить доступ к космосу, очень часто летая на двухступенчатой ракете раз в неделю, а иногда и чаще.

"Не останавливай меня сейчас" должна была доставить несколько небольших полезных грузов на околоземную орбиту, включая три небольших спутника для Национального разведывательного управления США (NRO).

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing бьет тревогу из-за воздействия коронавируса на авиацию.