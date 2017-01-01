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Частная компания Rocket Lab запустила свою первую коммерческую ракету

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Запуск состоялся с космодрома в Новой Зеландии.
Запуск ракеты
Запуск ракеты
Rocket Lab

Компания Rocket Lab наконец-то осуществила свой первый коммерческий ракетный запуск. Она запустила со своего космодрома в Новой Зеландии ракету-носитель "Электрон" с шестью малыми спутниками.

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Первая коммерческая миссия Rocket Lab, носящая название It’s Business Time, должна была быть запущена в апреле, однако компания перенесла запуск на июнь из-за обнаруженной неисправности в работе контроллера двигателя первой ступени. Проблема, однако, возникла вновь — и компания решила отложить запуск на осень.

Это первый коммерческий запуск, осуществленный Rocket Lab, и ее третий по счету орбитальный запуск (первый из них, осуществленный в мае 2017 года, оказался неудачным — ракета не смогла выйти на орбиту). В скором времени компания планирует провести еще один ракетный запуск: в августе стало известно, что в декабре текущего года Rocket Lab собирается запустить миссию для NASA под названием ELaNA-XIX (19th Educational Launch of Nanosatellites), в рамках которой на орбиту должны быть выведены 10 кубсатов, предназначающихся для различных исследований.

Rocket Lab была основана новозеландцем Питером Беком в 2006 году. Первый успешный тестовый запуск ракеты "Электрон" компания осуществила в январе 2018 года — тогда ракета впервые достигла орбиты.

Запуск ракеты It’s Business Time
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Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Зеландии построили первый в мире частный космодром.

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Теги: ракета, запуск
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