Apple бесплатно разрешила смотреть свои сериалы
Часть контента Apple TV+ стане временно бесплатным. Всего для пользователей будут доступны семь сериалов разных жанров и полнометражная документалка.
Полный список выглядит так:
- Дикинсон
- Ради всего человечества
- Дом с прислугой
- Маленькая Америка
- Королева слонов
- Снупи в космосе
- Помощники
- Послания призрака
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Для просмотра не обязательно иметь приставку от Apple или iPhone. Достаточно иметь (или завести) учетную запись Apple ID.
Смотреть сериалы можно в браузере на сайте tv.apple.com, некоторых Смарт-ТВ или любом "яблочном" устройстве.
Также Apple предлагает бесплатную пробную подписку на неделю, если вы захотите ознакомиться с другими сериалами.
Доступ к бесплатному контенту уже есть в США, а других странах он появится с 11 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом.
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