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Apple бесплатно разрешила смотреть свои сериалы

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Для этого даже не нужно иметь iPhone.
TV+ даст посмотреть сериалы бесплатно
TV+ даст посмотреть сериалы бесплатно
apple.com

Часть контента Apple TV+ стане временно бесплатным. Всего для пользователей будут доступны семь сериалов разных жанров и полнометражная документалка. 

Полный список выглядит так:

  • Дикинсон
  • Ради всего человечества
  • Дом с прислугой
  • Маленькая Америка
  • Королева слонов
  • Снупи в космосе
  • Помощники
  • Послания призрака

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Для просмотра не обязательно иметь приставку от Apple или iPhone. Достаточно иметь (или завести) учетную запись Apple ID. 

Смотреть сериалы можно в браузере на сайте tv.apple.com, некоторых Смарт-ТВ или любом "яблочном" устройстве. 

Также Apple предлагает бесплатную пробную подписку на неделю, если вы захотите ознакомиться с другими сериалами. 

Доступ к бесплатному контенту уже есть в США, а других странах он появится с 11 апреля. 

Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Apple
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