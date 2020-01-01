Apple бесплатно разрешила смотреть свои сериалы

Для этого даже не нужно иметь iPhone.

Часть контента Apple TV+ стане временно бесплатным. Всего для пользователей будут доступны семь сериалов разных жанров и полнометражная документалка.

Полный список выглядит так:

Дикинсон

Ради всего человечества

Дом с прислугой

Маленькая Америка

Королева слонов

Снупи в космосе

Помощники

Послания призрака

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Для просмотра не обязательно иметь приставку от Apple или iPhone. Достаточно иметь (или завести) учетную запись Apple ID.

Смотреть сериалы можно в браузере на сайте tv.apple.com, некоторых Смарт-ТВ или любом "яблочном" устройстве.

Также Apple предлагает бесплатную пробную подписку на неделю, если вы захотите ознакомиться с другими сериалами.

Доступ к бесплатному контенту уже есть в США, а других странах он появится с 11 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом.