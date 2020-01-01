Apple пожертвовала 20 млн масок для борьбы с коронавирусом

Также компания начала разработку собственных масок.

Apple пожертвовала 20 миллионов масок по своей цепочке поставок, чтобы помочь медицинским работникам по всему миру бороться с продолжающейся вспышкой коронавируса, заявил генеральный директор Apple Тим Кук в видео, размещенном в Twitter в воскресенье.

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"Это действительно глобальное усилие, и мы постоянно и тесно работаем с правительствами на всех уровнях, чтобы гарантировать, что они будут переданы в места наибольшей необходимости", - сказал Кук в видео.

Компания также приступила к разработке и производству защитных масок для работников здравоохранения. Apple планирует отгрузить один миллион защитных экранов к концу этой недели, и более одного миллиона через неделю. Кук сказал, что компания работает над тем, чтобы "доставить их туда, где они нужны наиболее срочно".

Кук сказал, что щиты упакованы плоско, по сто штук в коробке. Первая партия, по его словам, была доставлена ​​в больницу Кайзер в долине Санта-Клара на прошлой неделе, и она получила "очень положительные" отзывы от врачей. Apple также надеется быстро расширить дистрибуцию лицевых щитков за пределами США.

Apple - не единственный технологический гигант, который использует свои огромные ресурсы для борьбы со вспышкой. Две недели назад Tesla купила 1255 ИВЛ из Китая и отправила их в Лос-Анджелес.