Обновление Windows 10 сделает операционку менее прожорливой

Обновление 20H1 уже тестируют.

Самое важное обновление версии Windows 10 в этом году уже прошла внутреннее тестирование Microsoft. Оно устраняет множество ошибок и приносит много новых функций.

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Согласно последним новостям, версия Windows 10 20H1 выпустят в мае 2020 года.

Сообщается, что Microsoft может запустить официальную версию Windows 10 v2004 в конце этого месяца или в середине следующего месяца, а новая версия системы предоставит новые возможности поиска и автоматически сократит использование диска и ЦП.

В прошлом СМИ сообщали, что для улучшения взаимодействия с пользователем версия Windows 10 2004 будет более напрямую подключаться к устройствам Bluetooth. Пользователи могут сэкономить время, не выполняя все подготовительные шаги процесса сопряжения Bluetooth.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft изменила Центр обновления Windows 10.