Xerox передумал покупать HP из-за коронавируса

Компания посчитала, что не сможет поглотить конкурента.

Xerox объявила сегодня, что отменит свою заявку на поглощение HP. Еще прошлой осенью с компании обменялись гневными письмами и было несколько конфронтационных действий со стороны Xerox, в том числе попытки захватить правление HP, которое отклонило попытки поглощения.

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Все это рухнуло сегодня, когда Xerox официально объявил, что отступает на фоне глобальной экономической неопределенности, связанной с пандемией COVID-19. Компания также указала, что отказывается от своей заявки на передачу правлению.

"Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения и связанные с ним макроэкономические и рыночные потрясения, вызванные COVID-19, создали среду, которая не способствует тому, что Xerox продолжит приобретать HP Inc. Соответственно, мы отменили наше тендерное предложение о приобретении HP и больше не будем стремиться выдвинуть список наших высококвалифицированных кандидатов в Совет директоров HP", - говорится в сообщении компании.

Что касается HP, там заявили, что компания была сильной в финансовом отношении и будет продолжать стимулировать акционерную стоимость независимо от результата:

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"Мы по-прежнему твердо привержены повышению ценности для акционеров HP. HP - сильная компания, занимающая лидирующие позиции на рынке персональных систем, печати и 3D-печати и цифрового производства. У нас есть здоровая денежная позиция и баланс, которые позволяют нам решать непредвиденные проблемы, такие как глобальная пандемия, стоящая перед нами, сохраняя при этом стратегическую возможность в будущем".

Само поглощение не имело большого смысла. Xerox - гораздо более мелкая компания с рыночной капитализацией около 4 миллиардов долларов по сравнению с HP с рыночной капитализацией почти 25 миллиардов долларов. Это был действительно случай, когда канарейка пыталась съесть кошку.

И все же Xerox продолжал настаивать, даже признавая поражение, что было бы лучше объединить две компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Hewlett-Packard рассчитывает отсудить у Oracle $4 млрд.