Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xerox пригрозил поглотить HP

Комментариев: 0
Компания после срыва сделки угрожает полным поглощением.
HP хотят полностью поглотить
HP хотят полностью поглотить
forbes

Как только вероятная сделка между HP Inc. и Xerox попала в поле инвестиционных интересов Карла Айкана (Carl Icahn), стало понятно, что этот известный своим упорством миллиардер от идеи объединить компании откажется только в крайнем случае. Напомним, что в три с лишним раза уступающая HP Inc. по величине капитализации компания Xerox выразила намерения купить конкурента за комбинацию денежных средств и собственных акций, эквивалентную сумме около $29 млрд. Совет директоров HP Inc. это предложение отверг, намекнув на не самую выгодную цену, но заявил, что видит преимущества в возможном объединении компаний. Карл Айкан, который давно владеет 10,6 % акций Xerox, позже приобрёл акции HP Inc. на сумму $1,2 млрд и начал планомерно сближать компании.

Читай также: Fuji Xerox представила цветную электронную бумагу

Как становится ясно из открытого письма вице-председателя совета директоров Xerox Holdings Corporation председателю совета директоров HP Inc. и её генеральному директору, потенциальный покупатель выражает недовольство реакцией на своё предложение. По мнению представителей Xerox, предложенная цена в $22 за одну акцию HP Inc. значительно выше оценочной стоимости в $14 за акцию, которую озвучил Goldman Sachs. Более того, средневзвешенная рыночная цена одной акции HP Inc. за последние тридцать дней не превысила $17.

Читай также: Google потратит $100 млн на поглощение молодого веб-свервиса

Стороны также имеют разногласия по поводу проведения юридической экспертизы вероятной сделки. Совет директоров Xerox выражает решительность намерений довести сделку до завершения, а потому требует от своих коллег в HP Inc. к вечеру 25 ноября согласиться на взаимную юридическую экспертизу, которая должна занять около трёх недель. Если HP Inc. не согласится на проведение экспертизы, Xerox предложит выкупить акции компании непосредственно у её акционеров, в обход совета директоров HP. Такое поглощение принято считать «враждебным». Представители HP Inc. пока никак не отреагировали на данное обращение, хотя очевидно, что им придётся это сделать к вечеру понедельника.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple купила разработчика программ для дополненной реальности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: поглощение, HP, Xerox
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь