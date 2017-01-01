Xerox пригрозил поглотить HP

Компания после срыва сделки угрожает полным поглощением.

Как только вероятная сделка между HP Inc. и Xerox попала в поле инвестиционных интересов Карла Айкана (Carl Icahn), стало понятно, что этот известный своим упорством миллиардер от идеи объединить компании откажется только в крайнем случае. Напомним, что в три с лишним раза уступающая HP Inc. по величине капитализации компания Xerox выразила намерения купить конкурента за комбинацию денежных средств и собственных акций, эквивалентную сумме около $29 млрд. Совет директоров HP Inc. это предложение отверг, намекнув на не самую выгодную цену, но заявил, что видит преимущества в возможном объединении компаний. Карл Айкан, который давно владеет 10,6 % акций Xerox, позже приобрёл акции HP Inc. на сумму $1,2 млрд и начал планомерно сближать компании.

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Как становится ясно из открытого письма вице-председателя совета директоров Xerox Holdings Corporation председателю совета директоров HP Inc. и её генеральному директору, потенциальный покупатель выражает недовольство реакцией на своё предложение. По мнению представителей Xerox, предложенная цена в $22 за одну акцию HP Inc. значительно выше оценочной стоимости в $14 за акцию, которую озвучил Goldman Sachs. Более того, средневзвешенная рыночная цена одной акции HP Inc. за последние тридцать дней не превысила $17.

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Стороны также имеют разногласия по поводу проведения юридической экспертизы вероятной сделки. Совет директоров Xerox выражает решительность намерений довести сделку до завершения, а потому требует от своих коллег в HP Inc. к вечеру 25 ноября согласиться на взаимную юридическую экспертизу, которая должна занять около трёх недель. Если HP Inc. не согласится на проведение экспертизы, Xerox предложит выкупить акции компании непосредственно у её акционеров, в обход совета директоров HP. Такое поглощение принято считать «враждебным». Представители HP Inc. пока никак не отреагировали на данное обращение, хотя очевидно, что им придётся это сделать к вечеру понедельника.

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