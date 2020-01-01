NASA выбрало астронавтов для первой миссии Crew Dragon

Россиян в экипаже не будет.

NASA завершило подбор экипажа для первой оперативной коммерческой миссии экипажа SpaceX на Международную космическую станцию. В миссии не будет российских космонавтов после того, как представители Роскосмоса заявили, что не будут летать на том, что они считают бесперспективным транспортным средством.

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31 марта NASA объявило, что вместе с японским астронавтом Соити Ногучи был назначил ветеран-астронавт Шеннон Уокер. К ним присоединятся астронавты Майк Хопкинс и Вик Гловер, которые были назначены на миссию в 2018 году.

Когда Хопкинс и Гловер были назначены на рейс, NASA заявило, что два других места на космическом корабле будут заполнены международными партнерами NASA . Это касается не только партнеров NASA по так называемому операционному сегменту станции в США - Канады, Европы и Японии, но и России.

В последние месяцы представители NASA заявили, что даже после того, как коммерческие машины SpaceX и Boeing, известные на агентстве как US Crew Vehicles или USCV, вступили в строй, они все же планировали летать американскими астронавтами на космическом корабле "Союз" в обмен на полет российских космонавтов. Это гарантировало бы, что, если бы была проблема с космическим кораблем "Союз" или коммерческим экипажем, на станции был бы хотя бы один американец и один русский.

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"Продолжаются дискуссии по обмену членами экипажа на будущие рейсы USCV и "Союз", - сказал бывший астронавт Том Стаффорд во время телеконференции 30 марта в Консультативном комитете Международной космической станции NASA, который он возглавляет. "Этот обмен обеспечит работу МКС в случае аномалии на корабле или аномалии, которая потребует от корабля досрочного возвращения на Землю".

Стаффорд сказал, что российские чиновники, которые встречались с комитетом Стаффорда в Хьюстоне в декабре, не хотели летать на том, что для них является бесперспективным транспортным средством. "Российская сторона отметила, что, прежде чем согласиться на план смешанного экипажа, должны быть успешные запуски USCV", - сказал он. "Роскосмос рассмотрит участие после успешных запусков, но не будет участвовать в первом запуске".

Первая оперативная коммерческая миссия экипажа не будет первым запуском Crew Dragon. Это транспортное средство совершило успешный испытательный полет без экипажа в марте 2019 года. Испытательный полет с экипажем "Демо-2" должен состояться уже во второй половине мая с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дугом Херли на борту.

Напомним, ранее сообщалось, что в NASA предложили выращивать марсианские дома из грибов.