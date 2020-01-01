В NASA предложили выращивать марсианские дома из грибов

Грибы могут решить проблему доставки громоздких конструкций на другие планеты.

В NASAизучают потенциал мицелия - разветвляющихся подземных нитей, составляющих большую часть массы гриба, - для создания форпостов на Луне и Марсе.

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"Прямо сейчас традиционные конструкции среды обитания для Марса можно сравнить с черепахой- мы должны доставлять их на себе", - говорится в заявлении главного исследователя проекта Линн Ротшильд из Исследовательского центра Эймса в Калифорнии.

Это "надежный план, но с огромными затратами энергии", добавила она в заявлении NASA. "Вместо этого мы можем использовать мицели1 для выращивания этих сред обитания сами, когда доберемся туда".

Ротшильд и ее команда проводят свои исследования с помощью финансирования программы NASA «Innovative Advanced Concepts» (NIAC), которая призвана стимулировать разработку потенциально меняющихся технологий исследования.

И проект мико-архитектуры действительно может изменить игру, если все получится.

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"В конечном счете, проект предусматривает будущее, в котором люди-исследователи смогут создать компактную среду обитания, построенную из легкого материала с грибами в дальних поездках в такие места, как Марс", - писали представители NASA в том же заявлении. "По прибытии, разворачивая эту базовую структуру и просто добавляя воду, грибы смогут вырасти вокруг этой структуры в полностью функциональную среду обитания человека - и все это при условии безопасного содержания в среде обитания, чтобы избежать загрязнения окружающей среды Марса".

Однако мицелий мог бы не только служить стенами и потолками. Представители NASA заявили, что грибы также могут помочь фильтровать воду для астронавтов, живущих вне Земли, и извлекать минералы из их сточных вод. И, как и многие технологии, разработанные для исследования космоса, мико-архитектура может в конечном итоге найти применение и здесь, на Земле, - возможно, помогая уменьшить огромный углеродный след строительной индустрии, например.

Ротшильд и ее коллеги не единственные исследователи, работающие над новым и эффективным дизайном среды обитания. Например, команды по всему миру исследуют потенциал 3D-печати для создания мест обитания из материала, полученного на Марсе или Луне, отчасти под влиянием таких конкурсов, как 3D-Printed Habitat Challenge.