В Windows 10 исправили ошибку с подключением к сети

Будем надеяться, что обновление не ломает еще что-то.

В Windows 10 появилось исправление для неприятной ошибки, которая нарушает интернет-соединение, Это особенно неприятно, если вы работаете из дома во время вспышки Covid-19.

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Проблема была вызвана предыдущим накопительным обновлением для Windows 10, которое в некоторых случаях нарушало подключение к Интернету, препятствуя выходу в Интернет важных приложений, таких как Office 365 или Microsoft Teams (и многих других).

Пострадали пользователи, которые используют VPN (или прокси-сервер). У них возникли проблемы с сетевым подключением с некоторыми приложениями (или система может указать, что нет подключения к Интернету, даже если это не так).

Тогда Microsoft пообещала, что исправление будет доступно быстро, и намеченная дата была в начале апреля - но, очевидно, софтверный гигант посчитал это приоритетной проблемой, поэтому патч для Windows 10 уже выпущен.

Он поставляется в виде другого накопительного обновления, которое следует устанавливать только в том случае, если вы столкнулись с этой конкретной проблемой. Будем надеяться, что это обновление не имеет никаких других побочных эффектов.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 получит улучшенный Проводник.