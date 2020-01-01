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Windows 10 получит улучшенный Проводник

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Сама операционка также должна стать быстрее.
Проводник получит новые возможности
Проводник получит новые возможности
windowslatest.com

Еще в ноябре 2019 года Microsoft начала выпускать обновление для Windows 10 с существенными улучшениями в Проводнике. В последнем крупном обновлении для Windows 10 поиск в проводнике был обновлен специальным пользовательским интерфейсом предварительного просмотра файлов.

Если вы используете обновление за ноябрь 2019 года, вы, возможно, заметили, что панель поиска в проводнике файлов отображает подсказки по файлам, хранящимся в OneDrive. Для локальных файлов Microsoft также показывает предварительный просмотр, и вы можете открывать файлы из этих предложений, не посещая главную страницу поиска.

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К сожалению, обновление сломало панель поиска, отключив нажатие правой кнопкой мыши, удалив опцию удаления недавних поисков, и ряд пользователей сказал, что поиск в окне Проводника приводит к сбою.

В конце января Microsoft выпустила Windows 10 KB4532695, чтобы исправить сломанную панель поиска Проводника, и обновление также восстановило функцию щелчка правой кнопкой мыши, но панель поиска все еще имеет некоторые ошибки.

К счастью, похоже, что обновление Windows 10 20H1 наконец сгладит оставшиеся глюки. Windows 10 версии 2004 содержит ряд исправлений, а также некоторые улучшения производительности для панели поиска Проводника.

В более новой сборке Windows 10 20H1 Microsoft также восстановила возможность удалять предыдущие результаты поиска в панели поиска. Чтобы удалить результат поиска, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на текст и выбрать опцию удаления.

Историю поиска можно будет удалять
Историю поиска можно будет удалять
windowslatest.com

Помимо улучшений проводника, будущее обновление от апреля 2020 года повышает производительность и надежность Windows 10. Он также поставляется с несколькими новыми функциями, включая новое приложение Cortana, новый алгоритм поиска Windows, улучшения Диспетчера задач и изменения в зарезервированном хранилище.

Обновленный обозреватель файлов будет установлен с обновлением Windows 10 на третьей или четвертой неделе апреля. Когда наступит это время, вы сможете загрузить и установить обновление функции, проверив наличие обновлений в приложении "Настройки".

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft изменит внешний вид Проводника в Windows.

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Теги: Windows 10, Проводник
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