В Windows 10 отчет об ошибках станет информативнее

Теперь будут предложены варианты решения проблемы.

Сообщения об ошибках привычны для пользователей персональных компьютеров, но это не делает их более приятными. Особенно, когда что-то перестаёт работать и вы не можете понять, в чём причина.

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Подобные сообщения часто содержат какие-то коды с сочетанием букв и цифр, из которых ничего не ясно. Приходится искать эти коды в интернете, чтобы понять варианты исправления ситуации. Это относится ко всем приложениям в целом и операционным системам Microsoft Windows в частности. Точнее, в первую очередь к Windows.

В Microsoft об этом знают и хотят исправить положение дел. Компания предложит новые версии сообщений об ошибках в процессе установки системы Windows 10. Случится это после выхода апрельского обновления системы.

Как видно на представленных скриншоты, Windows 10 начнёт говорить, что именно пошло не так. Это позволит быстрее решить проблему. Например, если вы обновляете Windows 10 и какие-то приложения несовместимы с новой версией, перечень этих приложений будет показан и можно будет удалить их. В некоторых случаях кнопка «Удалить» будет доступна прямо в окне установки, но с некоторыми приложениями нужно будет действовать вручную.

Варианты решения ошибки overclockers.ru

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Если проблему нельзя решить так просто, появится кнопка для получения дополнительной информации. При нажатии на неё пользователи будут попадать в базу знаний Microsoft.

Улучшение сообщения об ошибках в процессе установки Windows 10 является только к одним из шагов на пути к решению более крупных проблем. В частности, не помешало бы более понятная информация на синем экране смерти при падении системы. Хочется верить, что этот шаг будет не последним и более подробная информация будет отображаться не только при установке системы, но и при работе с различными её компонентами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 10 нашли серьезную уязвимость.

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