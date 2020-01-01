LG может отказаться от серии G ThinQ

Флагман LG G-серии, возможно, будет отменен.

Серии G и V являются двумя флагманскими линейками продуктов LG. Ранее корейские СМИ сообщали, что новый представитель серии LG G - G9 ThinQ - был понижен до среднего уровня и использует Qualcomm Snapdragon 7 Series 5G SOC. Однако, последние новости говорят, что серию G, возможно, мы уже не увидим.

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В отчете отмечается, что LG может полностью отказаться от линейки продуктов серии G и заменить ее на новую серию, поэтому мы уже не увидим такие продукты, как G9 ThinQ и G10 ThinQ.

Согласно соответствующим отчетам, новая серия продуктов LG будет оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 765G, который сейчас ставят на средние по бюджету смартфоны. LG показала эту новинку южнокорейским операторам связи, и люди, которые видели смартфон, высоко оценили ее.

С точки зрения конфигурации ядра, он может использовать 6,7-дюймовый или 6,9-дюймовый большой экран с 48 МП камерой. Ожидается, что емкость аккумулятора составит около 4000 мАч, а цена может составить 1 миллион вон (около $816). Ожидается, что новинку покажут этим летом.

Корейские СМИ также заявили, что LG планирует принять в этом году другую стратегию выпуска продуктов для мобильных телефонов, чтобы захватить рынок мобильных телефонов 5G за счет комбинации флагманских, средних и доступных продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что LG готовит флагман с технологиями от телевизора.