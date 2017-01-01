LG готовит флагман с технологиями от телевизора

Звук будет выводиться на экран телефона.

LG, несмотря на плохие показатели продаж, продолжает ра ботать над смартфонами. Ожидается, что на выставке MWC 2019 в Барселоне она представит новый флагман LG G8. Инсайдер @OnLeaks уже раскрыл дизайн смартфона.

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Внешне смартфон выглядит в стиле остальных смартфонов LG, тут без сюрпризов. Сзади стеклянная крышка со сканером отпечатков пальцев, спереди довольно большие рамки и "козырек". Радует, что компания хотя бы не убирает разъем 3,5 мм для наушников.

В плане дизайна LG G8 точно ничем не удивит. Зато внутри устройства должны скрываться интересные решения. В первую очередь ожидается технология, которая будет выводить звук из поверхности экрана, подобное уже есть в телевизорах.

Других подробностей о смартфоне пока нет. Остается ждать выставки MWC 2019, которая пройдет в конце февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовала смартфон с 16 камерами.

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