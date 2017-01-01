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В Сети появились изображения флагмана LG G7

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Презентация смартфона ожидается в текущем квартале.
Рендер LG G7
Рендер LG G7

Сетевые источники обнародовали, как утверждается, официальный рендер смартфона LG G7 ThinQ.

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Аппарат показан на изображении в разных цветах. Покупатели смогут выбирать между версиями Aurora Black (черный), Platinum Grey (серый), Moroccan Blue (синий), Moroccan Blue Matte (матовый синий) и Raspberry Rose (розовый).

Рендер говорит о том, что в верхней части дисплея имеется вырез для камеры и датчиков. Сзади располагается двойная камера, в состав которой, по слухам, войдут 16-мегапиксельные сенсоры.

Ранее сообщалось, что новинка будет использовать переднюю камеру для распознавания лиц, хотя датчиков трёхмерного лицевого сканирования не предусмотрено. Программная функция позволит пользователю «выключать» режим интерфейса, задействующий вырез.

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"Сердцем" послужит процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630 и сотовым модемом Snapdragon X20 LTE. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 64 или 128 Гбайт.

В тыльной части корпуса располагается дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. 

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Теги: LG Electronics, LG G7
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