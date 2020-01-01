Китайская компания выпустила второй гибкий смартфон

Новое поколение смартфонов имеет меньший радиус складки и изгиба.

Royole был технически первой компанией, которая представила складной смартфон, и теперь его преемник уже здесь - Royole Flexpai 2. Новое устройство имеет сгибаемый дисплей Cicada Wing 3-го поколения, который имеет меньший радиус складки и изгиба, одновременно улучшая яркость, контрастность и угол обзора.

Новый телефон будет иметь чипсет Snapdragon 865 с модемом 5G. Экран, показанный при запуске, имеет диагональ 7,8 дюйма с соотношением сторон 4:3 при открытии. Flexpai 2 также будет иметь оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.0, но без упоминания о емкости, так как запуск телефона еще впереди - во втором квартале 2020 года - и детали могут измениться.

Читай также: Брат Пабло Эскобара выпустит второй гибкий смартфон

Royole провел мероприятие, чтобы похвастаться своим новым складным дисплеем, и это действительно завораживает. По словам представителя компании, панель выдержала более 200 000 изгибов без каких-либо повреждений. Новая панель содержит почти 100 микронаноматериалов для улучшения восстановления напряжения и отслоения, которое создает пузыри и складки, которые вы чувствуете, когда панель разворачивается.

По словам Royole, новый Cicada Wing будет иметь в 1,3 раза лучшую цветовую гамму и в 500 раз лучшую контрастность, чем высококачественный ЖК-дисплей. Он также поставляется с специально разработанной микросхемой драйвера дисплея.

Flexpai 2 был продемонстрирован во время мероприятия в Китае, и генеральный директор Royole Билл Лю сообщил, что его компания подписала партнерское соглашение с ZTE. Это, вероятно, приведет к тому, что ZTE выпустит телефон на базе Flexpai 2, хотя никаких подробностей не было дано.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты сломали гибкие смартфоны Samsung.